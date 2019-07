Eine Vierjährige hat sich Samstagnachmittag bei einer Notbremsung eines Busses der Linie 14A in Wien-Favoriten den Kopf angeschlagen. Das Mädchen kam mit Verdacht auf Schädelprellung in ein Spital, nachdem es die Berufsrettung erstversorgt hatte. Nach der Untersuchung konnte das Kind aber in häusliche Pflege entlassen werden.