Achtung, kein Witz: FKK kommt aus der Mode. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen Frauen und Männer in Massen an Badestränden der gemeinschaftlichen Nacktheit frönten. Schlimmer noch: Nach Expertenmeinung eines Sexualforschers droht FKK in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.