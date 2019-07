Mit dem nächsten Angriff hatte Rajko Rep die Riesenchance auf die Führung, verzog aber knapp (64.). Es sollte sich rächen. Zunächst traf Jano per Kopf nur die Stange (68.), noch in derselben Minute entschied Schiedsrichter Manuel Schüttengruber nach einem Zweikampf zwischen Stürmer Bürger und Torhüter Swete wohl zu Unrecht auf Strafstoß. Pusic verwertete sicher. Auf der anderen Seite forderte Hartberg in der Nachspielzeit erfolglos ebenfalls einen Elfmeter. Für Hartberg setzte es den zweiten Dämpfer in der jungen Saison, als einziger Bundesliga-Klub waren die Steirer in der ersten Cup-Runde gescheitert.