Lokalmatador Andreas Giglmayr gewann bei seinem vorletzten Triathlon auf Salzburger Boden in Obertrum über die Mitteldistanz. Sogar einen Salzburger Dreifachsieg gab bei den Staatsmeisterschaften über die Kurzdistanz im Rahmen des Trumer Triathlons. Der Niedernsiller Lukas Hollaus setzt sich in 1.58,41 Stunden vor dem Gasteiner Lukas Pertl durch. Bei den Damen geht der Titel an die Niederösterreicherin Lisa Hütthaler.