Nächtliche Rettungsaktion

Dabei verfehlte er die Markierungen und geriet zu einem Wandabbruch, der ihm den Weg versperrte. Schließlich kämpfte sich der bereits völlig durchnässte Alpinist in Richtung Klettersteig zurück, wo er gegen 21 Uhr per Mobiltelefon einen Notruf absetzte. Die Bergrettung Ramsau am Dachstein sowie ein Alpinpolizist stiegen in der Nacht zum 39-Jährigen auf, sicherten ihn im Steilgelände und brachten ihn schließlich gegen 1.30 Uhr unverletzt zur Südwandhütte.