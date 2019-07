Die Befürchtung von Sebastian Kurz scheint zu sein, dass - egal woher die jüngsten Dirty-Campaigning-Attacken tatsächlich kommen - eben doch „irgendetwas hängen bleibt“. „Gute Umfragen hin oder her. Wenn wir nicht alle gemeinsam Farbe bekennen, in Gesprächen oder in sozialen Netzwerken, werden am Ende jene jubeln, die derzeit mit allen Mitteln gegen uns kämpfen“, fürchtet der ÖVP-Chef und fordert seine Facebook-Freunde zur aktiven Wahlwerbung „in Gesprächen oder in sozialen Netzwerken“ auf. „Ich kann euch nur bitten“, schreibt Kurz.