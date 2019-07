Ex-Weltmeister Sami Khedira wird bei Juventus Turin nicht mehr gebraucht. Sein Jahresgehalt von sechs Millionen Euro sei zu hoch, heißt es in Italien. Nun droht dem 32-jährigen Deutschen der Verkauf zu einem englischen Mittelständler. Dabei will der Mittelfeld-Abräumer nach seiner Herz-OP doch viel lieber zurück in seine Heimat.