Was für ein Finaltag bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck. Am Vormittag sicherte sich Speerwerfer Matthias Kaserer seinen bereits siebenten Staatsmeistertitel und zur Mittagsstunde legte Dreisprung-Queen Michi Egger mit ihrer 14. (!) Goldmedaille in Serie nach. Damit hält der Salzburger Leichathletikverband bei bereits vier Titeln.