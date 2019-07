Ein Rettungsschiff der italienischen Küstenwache mit mehr als 130 Flüchtlingen an Bord hat nach einem Verbot von Innenminister Matteo Salvini nun doch auf Sizilien angelegt. Die „Gregoretti“ legte in der Nacht zum Sonntag im Hafen von Augusta bei Catania an, wie die Regierung in Rom bestätigte. Die Flüchtlinge sollten demnach aber erst an Land gehen dürfen, wenn ihre Aufnahme durch andere EU-Länder geklärt ist.