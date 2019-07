In regelmäßigen Abständen wählt die Community-Redaktion den ihrer Meinung nach interessantesten Kommentar von „Krone“-Lesern und präsentiert diesen in der Reihe „Kommentar des Tages“. Heute: Leserin „TanteEmma“ zur aktuellen Situation in der österreichischen Politik, welche von Gerüchten, gegenseitigen Attacken und Verleumdungen geprägt ist.