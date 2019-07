Feierlaune bei Aufsteiger Wattens, Grübeln bei der Wiener Austria. Die Aufbruchsstimmung der Violetten erhielt am Samstag gleich in der ersten Runde mit dem 1:3 in Innsbruck einen gehörigen Dämpfer. Neo-Sportboss Peter Stöger erlebte diesen auf der Tribüne - gemeinsam mit Wattens-Chefin Diana Langes-Swarovski mit. Hier lesen Sie einen Kommentar von Peter Klöbl (Kronen Zeitung) dazu: