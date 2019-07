Nach einem Blitzschlag wuden Samstagnachmittag die Feuerwehren Haslach und Hörleinsödt alarmiert. Mehrere Wohnhäuser wurden beschädigt als ein Blitz in einen Baum und in eine Telekomleitung einschlug und über diese Leitung in die Gebäude eingetreten ist. Die Leitung selbst ging dabei im wahrsten Sinne des Wortes in Rauch auf. Das Video sehen Sie hier.