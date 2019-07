Was anfangs nur „Sky“-Zuseher mitbekamen: Beim Versuch, sich zu schnäuzen (!), blockierte er kurz mit den Fingern die Nasenlöcher, baute damit derartigen Druck auf, dass rund ums ohnehin lädierte rechte Auge irgendetwas zu Bruch ging. Die Augenhöhle? Nur eine Ader? Jedenfalls schwoll das Auge binnen Sekunden völlig zu. Nach einem Besuch im Spital in Baden beschloss die Klubführung, die genauen Untersuchungen in Wolfsberg durchführen zu lassen. „Ein längerer Ausfall wäre ein sehr schmerzhafter Verlust - man hat doch gesehen, wie sehr Shon der Mannschaft helfen kann“, so Trainer Struber.