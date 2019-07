Wer sich heuer in Villach umschaut, findet übrigens quer durch die Stadt verteilt Piktogramme mit dem Verhaltenscodex am Brauchtumsfest und Notrufnummern. „Vorfälle dürfen keinesfalls heruntergespielt werden“, sagt Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Sie will mit einer speziellen Anlaufstelle in der Khevenhüllerschule für Sicherheit sorgen.