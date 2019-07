Darunter auch die Eltern, die Ehefrau und der Bruder von Markus Hoffmann, dem Salzburger Co-Trainer des Schweizers Urs Fischer bei Berlin. Der seinen Teil zum Aufstiegswunder in der Vorsaison beigetragen hatte. Und der nun 20 Tage vorm Start ins Bundesliga-Abenteuer noch einen unerhofften Heimatausflug „geschenkt“ bekam. „Schön und überraschend“, meinte „Hoffi“. Denn der Test war kurzfristig anberaumt worden, da Wolfsburg im Camp in Schladming noch einen Testgegner suchte. So ging’s für die Union-Kicker mit dem Charterflieger Freitag nach Salzburg, Samstag zurück nach Berlin. Außer für Hoffmann, der am freien Sonntag noch bei der Familie in Henndorf Kraft tankt.