Österreichs Tennis-Herren sind am Sonntag bei zwei Turnieren im Doppel-Finale vertreten! Beim mit 1,855 Millionen Euro dotierten ATP-500 in Hamburg gewannen die als Nummer drei gesetzten Oliver Marach/Jürgen Melzer am Samstag ihr Halbfinale gegen Pablo Cuevas/Nicolas Jarry (URU/CHI) 7:6(2), 6:3, sie treffen am Sonntag auf die Niederländer Robin Haase/Wesley Koolhof.