Umgestürzte Bäume machten die Wildbichler Straße bei Ebbs vorübergehend unpassierbar. Wassermassen überfluteten überdies in Brixen i. Th. die Umfahrungsstraße – sie war kurzfristig nicht befahrbar. Und in Ebbs wurde der Fußballplatz durch Hagel in Mitleidenschaft gezogen.