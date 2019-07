Zwei Kinder wurden am Samstag bei einer Motocross-Veranstaltung in Schönau im Mühlkreis schwer verletzt. Die 12 und 13 Jahre alten Buben waren bei einem Rennlauf mit ihren Motorrädern gestürzt und kurze Zeit bewusstlos. Sie wurden in Spitäler nach Linz und Freistadt geflogen.