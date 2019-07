„Sieg ist unser Anspruch“

Damit käme er auf die fast gleiche Quote wie Victor, der letzte Saison in 27 Liga-Spielen 13-mal gescort hatte. Wobei Klauss schon zuletzt beim Cup-6:2 in Vöcklamarkt zweimal traf. Wie viel Potenzial der 22-Jährige hat, zeigt auch, dass die TSG Hoffenheim den bis 2020 verliehenen Stürmer nach dem 45-Millionen-Verkauf von Joelinton vor kurzem ein Jahr früher als geplant zurückholen wollte. „Das ist vom Tisch“, weiß LASK-Vize Jürgen Werner vorm heutigen Start. Vor dem Kapitän Gernot Trauner sagt: „Unser Anspruch ist es, Altach zu schlagen!“ Vielleicht ja auch dank Toren von Klauss