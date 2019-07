Die Kandidatur von Ex-„Kurier“-Herausgeber Helmut Brandstätter für die NEOS bei der Nationalratswahl ist am Samstagnachmittag bei einer Mitgliederversammlung in der Stadt Salzburg endgültig fixiert worden. Er erhielt 245 von 263 abgegebenen Stimmen, was 93,2 Prozent entspricht. Brandstätter kandidiert auf Platz zwei der Bundesliste hinter Parteichefin Beate Meinl-Reisinger.