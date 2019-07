Bogdan Roščić hat alle Opernproduktionen am Plan. Klar, als zukünftiger Staatsopern-Direktor muss er sich einen Überblick verschaffen und schon Sänger für Produktionen am Haus am Ring vormerken. Hans-Peter Weiss von der Bundesimmobiliengesellschaft verhandelte nicht nur mit der heimischen Politik über die Sanierung des Großen Festspielhauses. „Ich verbinde das Notwendige mit dem Vergnügen und besuche Konzerte.“ Und bei Landesrat Stefan Schnöll wird’s heuer der Jedermann. „Meiner Freundin zu Liebe.“