Schmerzen in den Händen und Füßen

Im Tal klagten sechs der 16 Bergretter über Schmerzen in den Händen und Füßen. Drei von ihnen wurden zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Waidhofen/Ybbs, drei weitere in das Krankenhaus Scheibbs eingeliefert. Sie sollen nach derzeitigen Informationen nur leicht verletzt sein.