Der „bedauerliche Vorfall“ sei „zum Glück gut ausgegangen“, so der KAV. Die Frau, die kollabiert war und sich übergeben musste, sei schließlich von der Johanniter Unfallhilfe in die Zentrale Notaufnahme des Krankenhauses Nord gebracht worden. „Es handelte sich zum Glück nicht um einen Notfall und die Frau konnte noch am selben Abend das Spital verlassen.“