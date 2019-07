„Gegendemo“ am Montagmorgen

Zehentner versuchte ursprünglich, per Sammel-Mail eine Art „Gegendemo“ am Montagmorgen zu organisieren. Am Sonntag sagte er diesen Vorstoß wieder ab, es soll jetzt erst später ein Bürgermeistertreffen geben. Viele Protestmails an LH Thomas Stelzer und vereinzelt sogar an Alt-LH Josef Pühringer gibt es bereits; auch FPÖ- und SPÖ-Bürgermeister sowie Vertreter diverser Organisationen solidarisieren sich mit „ihrem“ Bezirkschef Wojak.