Nikola Dovedan hat Trainer Damir Canadi am Samstag einen erfolgreichen Einstand als Trainer des 1. FC Nürnberg beschert! Der ehemalige ÖFB-U21-Teamstürmer erzielte in der ersten Runde der zweiten deutschen Liga in der 53. Minute per Kopf das Goldtor für die Franken zum 1:0-Auswärtssieg gegen Dynamo Dresden.