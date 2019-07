Noch mehr Regen am Sonntag

Die Unwettergefahr ist am Wochenende laut dem ZAMG-Meteorologen Christian Stefan aufgrund der „sehr labilen Luftschichtungen“ besonders hoch. Am Sonntag kann es laut Stefan bereits am Vormittag mit Schauern und Gewittern losgehen, besonders im Süden. Am späteren Nachmittag und Abend wird dann eher die Obersteiermark heimgesucht. Teilweise, etwa im Raum Aussee, kann es die ganze Nacht bis Montagfrüh durchregnen.