So weit, so wenig zimperlich. Doch was sich in den vergangenen Tagen an Verleumdungen und bösen Gerüchten so abgespielt hat, lässt den Wahlkampf jetzt schon an seinem Tiefpunkt ankommen. Von angeblichen Rechercheplattformen bis zu offenkundig und noch dazu schlecht gefälschten Mails ist alles in Umlauf. Inklusive ekelhaftem Inhalt.