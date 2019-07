Es war Anfang Juni, als Gesundheits-LR Bernhard Tilg und der Matreier Bürgermeister Andreas Köll Roy Knaus zu einem Termin in Lienz eingeladen haben. Mit der Bitte, er möge doch einen Notarzthubschrauber samt Crew im Osttiroler Matrei stationieren, um in einem Kombi-System „Boden-Luft“ die Versorgung zu verbessern. „Und zwar deswegen, weil sie dort ein großes Problem mit der Abdeckung der Notarztbereitschaft durch die niedergelassenen Ärzten haben“, schildert Knaus. Seit Anfang Juli ist Heli Tirol mit Hubschrauber und Crew (Pilot, Notarzt und Flugretter) an der Isel stationiert. „Wir haben vereinbart, dass der Notarzt unter Tag fliegt und in der Nacht Dienst mit dem Auto versieht“, sagt Knaus, Chef des drittgrößten Luftfahrtunternehmens in Österreich. Er hat 35 Hubschrauber und beschäftigt 270 Personen - davon 120 Notärzte auf Werkvertragsbasis und 40 Piloten. Nur AUA und Easyjet sind größer. Seitens des ÖAMTC, der ebenfalls einen Stützpunkt in Osttirol betreibt, sah man das als Angriff der Konkurrenz. Und so unterstellte man Knaus, dass er „leise, still und heimlich an allen Behörden vorbei“ seinen Heli Martin 4 auch für den Sommerbetrieb in Osttirol installiert hätte. Ohne Zustimmung des ÖAMTC!