„Alles verläuft exakt nach Plan.“ So lautet die erfreuliche Nachricht auf der Baustelle der 10-Personen-Einseil-Umlaufbahn „zellamseeXpress“ sowie für die neue Talstation in Viehhofen. Am Freitag wurde bereits zur Firstfeier geladen. Am 4. Dezember, pünklich zum Winterstark, soll der untere Teilabschnitt bis zur Winkelstation auf 1115 Meter Seehöhe eröffnet werden. Eine tolle Zubringerbahn von Viehhofen auf die Schmittenhöhe also.