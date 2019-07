Jenewein: „Berichterstattung geprägt“

FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein bezeichnet Weis als eine „der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des ORF“: „Gerhard Weis hat über Jahrzehnte die journalistische Berichterstattung in der TV-Information und die Programmarbeit in Fernsehen und Radio maßgeblich geprägt (…) In seiner Zeit als Generalintendant hat er die Weiterentwicklung des ORF von der Rundfunkanstalt zu einem modernen öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen ganz entscheidend vorangetrieben“.