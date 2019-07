9,7 Prozent des Falschgeldes in Tirol sichergestellt

Während die neuen Scheine in den Geldbörsen und Kassen unterwegs sind, wurden wesentlich weniger gefälschte Banknoten als im Vorjahr gemeldet. In der ersten Jahreshälfte wurden 4395 Blüten aus dem Verkehr gezogen – 26 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wie auch schon in den Vorjahren gab es die meisten Fälschungen in Wien (31,9 Prozent), gefolgt von der Steiermark (15,1 Prozent), Salzburg (12,8 Prozent) und Niederösterreich (11,1 Prozent). In Tirol wurden mit knapp 430 Blüten 9,7 Prozent des österreichweiten Falschgeldes sichergestellt. Vorarlberg und das Burgenland bilden mit jeweils 2,5 Prozent das Schlusslicht in der OeNB-Falschgeldstatistik für das erste Halbjahr 2018.