Es ist unglaublich, was man aus Blumen, Gläsern oder auch Wattestäbchen alles machen kann. Fachkundige Hände schaffen wahrlich kleine und große Kunstwerke. So haben heuer die 32 Absolventen der Academy of Flowerdesign (AoF) aus vier Nationen nach einem Jahr Ausbildung ihr Können und ihre Kreativität bewiesen. Die Leiterin der AoF Nicole von Boletzky erklärt: „Die Ideen, die hier präsentiert werden, sind der Trend im kommenden Jahr.“ In der umfangreichen Ausbildung stehen neben Farblehre und Botanik auch Gestaltungslehre, Design und Materialkunde auf dem Stundenplan.