Keine Brüche, aber eine leichte Gehirnerschütterung hat Richard Strebinger am Freitagabend erlitten, so die Diagnose der Ärzte. Deshalb durfte der Rapid-Torhüter schon am Samstag nach nur einer Nacht im Lorenz-Böhler-Krankenhaus wieder nach Hause. Am Montag kehrt der 26-Jährige sogar zurück zu Rapid - dann wird entschieden, wann und mit welcher Intensität „Richi“ wieder ins Training einsteigen kann.