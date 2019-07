Zu einer ungewöhnlichen Tatwaffe hat ein 44-Jähriger während einem Streit in einer Wohnung in Wien-Brigittenau gegriffen: Mit einer Nagelschere soll er einem jüngeren Mann am Freitagabend schwere Verletzungen zugefügt haben. Beim Opfer handle es sich um den Schwiegersohn des Täters. Der Mann wurde in der Wohnung in der Durchlaufstraße festgenommen. Er soll dem 30-Jährigen die Nagelschere zwei Mal in die Brust gerammt haben.