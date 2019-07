Es ist 44 Jahre her, dass von der Politik die erlaubte Höchstgeschwindigkeit mit 130 Kilometern pro Stunde festgelegt wurde. Die damals neuen Autos waren technisch oft nicht in der Lage, diese Grenze zu erreichen. Inzwischen sind fast alle Fahrzeuge gespickt mit technischen Assistenten und Sicherheitssystemen. Autobahnen haben jetzt Leiteinrichtungen, griffige Fahrbahnen, Überkopfanzeigen etc.