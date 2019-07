Nach der Unfalltragödie in Wien, bei der ein Baby nach dem Sturz aus einem Fenster seinen schweren Verletzungen erlegen war, ist es am Samstag in der Früh in Niederösterreich erneut zu einem Fenstersturz gekommen. Diesmal fiel ein Kleinkind nahe St. Pölten aus dem Fenster des Elternhauses. Auch in diesem Fall hatte das Fliegengitter nachgegeben. Das Mächen wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen.