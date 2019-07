Das traumhafte Sommerwetter nutzte eine 79-Jährige am Montag, den 22. Juli, für einen gemütlichen Spaziergang auf der Promenade in Goldegg. Plötzlich rannte ein Mischlingshund auf sie zu, biss der Frau in dern Unterarm und riss sie brutal zu boden. Die Pensionistin wurde dabei schwer verletzt.