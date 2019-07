Wie durch ein Wunder konnten die Feuerwehren dennoch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus in Lochen am See im Bezirk Braunau verhindern. Schwierig war die Versorgung mit Löschwasser. Bauern aus der Nachbarschaft mussten mit Güllefässern zusätzliches Wasser bringen.