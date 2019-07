So sah es auch Thomas Murg: „Der Unterschied war nur die Chancenverwertung. Wir haben aber gegen sehr gute Salzburger verloren.“ Was Trainer Didi Kühbauer bestätigte: „Zufrieden kann man bei einer Niederlage nie sein. Es war sehr intensiv, Salzburg war einen Tick besser. Aber ich mache mir um meine Mannschaft keine Sorgen." In Runde zwei geht’s zu St. Pölten - dort sollte auch das Ergebnis passen.