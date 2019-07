Hier der Kommentar des Tages im Wortlaut:



Es ist ja ok und richtig, dass der Sache nachgegangen wird. Wenn sich aber die Unschuld herausstellt, dürften auch die Kosten für die Ermittlungskosten nicht den unschuldigen Eltern angelastet werden. Hier haben doch eindeutig manche Ärzte Fehlurteile gefällt und die Eltern der Misshandlunggefahr beschuldigt. Das ist schon krass. Wird dieser Arzt zur Verantwortung gezogen für sein Fehlurteil, dass den Eltern ja massiv geschadet hat und immer noch schadet, so nach dem Motto: Was Wahres wird schon dran sein"!