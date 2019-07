Im zweiten Satz gaben sich beide bei eigenem Aufschlag kaum eine Blöße, ging es ohne Serviceverlust in den Tie-Break, in dem Rublew erneut das bessere Ende für sich hatte, seinen zweiten Sieg über einen Top-10-Spieler feierte. „Er hat richtig gut gespielt“, gratulierte Thiem dem 21-Jährigen, mit dem er auch recht gut befreundet ist. Wenn man an dem frühen Aus etwas Gutes finden will, kann man attestieren, dass Thiem nun ausgeruhter in das nächstwöchige Heim-Turnier in Kitzbühel gehen wird. Bereits heute reist Dominic in die Gamsstadt, hat so dort mehr Vorbereitungszeit.