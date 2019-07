Der frühere KTZ-Chef sitzt bereits in Klagenfurt in Haft. In München war er nämlich wegen Steuerhinterziehung zu 22 Monaten verurteilt worden. Am Freitag musste sich der 58-Jährige wegen grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen verantworten. Wassermann soll mit einem Firmenkonglomerat rund um die Kärntner Tageszeitung einen Schaden von fast einer Million Euro verursacht haben. Der Unternehmer bekannte sich gleich zu Beginn des Prozesses schuldig. Er habe die Zeitung zu einem positiven Unternehmen machen wollen, gab Wassermann vor Richter Christian Liebhauser-Karl an.