Eine 84-jährige Österreicherin dürfte am Freitag in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Jenbach bei Reinigungsarbeiten versehentlich einen Einbauherd eingeschaltet haben. In der Folge dürfte der auf dem Ceranfeld des Einbauherdes aufgestellte Zusatzherd geschmolzen sein und zu brennen begonnen haben.