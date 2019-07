Die 35. Spielminute im Start-Kracher Rapid gegen Salzburg. Bullen-Stürmer Erling Braut Haaland behauptet ca. 25 Meter vor dem Tor den Ball, setzt zum Sololauf an, spielt den mitgelaufenen Minamino ideal frei. Und dann der Zusammenstoß: Der Japaner spitzelt den Ball am herauseilenden Strebinger vorbei ins Tor - 1:0, Strebinger kracht dabei in Minamino und geht schwer k. o.!