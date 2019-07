Ein hinter ihr befindlicher 46-jähriger Österreicher konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des Fahrzeuges der 42-Jährigen auf. Er kam durch den Anprall am PKW zu Sturz, wurde einige Meter vorwärts geschleudert und blieb am rechten Fahrbahnrand liegen. Durch den Unfall zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das BKH Schwaz eingeliefert.