Seit Anfang Juni 2019 trieb ein Einbrecher vorwiegend in Freibad-Buffets sein Unwesen. Nach einem Alarm in Sarleinsbach sahen Beamte der Sektorstreife Rohrbach den 21-Jährigen vom Tatort flüchten. Seinen Pkw ließ er aber zurück.Kurz darauf kam der junge Mann zum Fahrzeug zurück und gab an, dass er Laufen gewesen sei. Der Verdächtige wurde wegen dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen. Schließlich war er auch für die ihm vorgeworfenen Einbrüche geständig. Als Motiv gab er seine Arbeitslosigkeit und Geldnot an. Er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.