In den Sozialen Medien löste die Aktion einen Shitstorm aus, Nutzer verurteilen die Kampagne der Modekette als Paradebeispiel für „Fat-Shaming“. Eine empörte Kundin schreibt etwa auf Twitter: „Ich bin von einer Größe 24 auf eine Größe 18 runter (18 entspricht der deutschen Größe 48, Anm. d. Red.), bin immer noch ein Plussize-Mädchen und habe daher Jeans bei Forever 21 bestellt. Als ich das Paket geöffnet habe, sah ich ein einen Atkins-Riegel. Was versucht ihr, mir damit zu sagen, Forever 21? Ich bin fett, nimm ab? Schickt ihr die auch an Nicht-Plus-Size Frauen?“