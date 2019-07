Hacker: „Kein Grund zur Eile“

In Wien teilt Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der „Krone“ mit: „Es gibt keinen Grund zur Eile.“ Er geht davon aus, dass das Verfassungsgericht Teile der neuen Sozialhilfe kippt und wartet daher ab. Bis wann Wien das System umsetzt, das laut Hacker 40.000 Kinder in die Armut schickt? „Es gibt einen Gesetzwerdungsprozess, der einige Zeit in Anspruch nehmen kann.“