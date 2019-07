Ausgerechnet das reiche Saalbach habe kein Herz für arme Menschen... Mit dieser Kritik sieht sich die Tourismusgemeinde konfrontiert. Falter-Chefredakteur Florian Klenk verbreitete eine Mail der Gemeinde im Netz. Darin wird vor dem Obdachlosen recht deutlich gewarnt: „Wir bitten die Bevölkerung darum, dieser Person keine Lebensmittel oder Geld zu übergeben“, heißt es in der Nachricht. Auf die Kritik folgte noch am Freitag eine offizielle Entschuldigungs-Mail von Bürgermeister Alois Hasenauer, der derzeit im Ausland auf Urlaub ist. Er bedauere zutiefst, dass der Eindruck entstand, Hilfsbedürftige hätten in Saalbach-Hinterglemm keinen Platz. Ursprünglicher Verfasser sei die Polizei.