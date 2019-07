Im Urlaub sitzt die Brieftasche oft viel lockerer. In beliebten Ländern wie der Türkei, Kroatien, Bulgarien, Ägypten oder Ungarn kein Wunder, haben doch die Österreicher dort eine deutlich höhere Kaufkraft. Dennoch sollte man bedenken, dass nicht alles uneingeschränkt eingeführt werden darf - egal, ob gekauft oder am Strand eingesammelt. Welche Freimengen erlaubt sind, hängt vom Land ab. In der EU gilt prinzipiell für Private der freie Warenverkehr.